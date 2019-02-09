這城市車禍死亡數連3年全國第一 南警：去年減幅也全國第一

2019-02-09 12:54

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在ptt網站po文指台南市於去（2018）年車禍死亡人數是149人，是六都與全國第一，且已連續3年車禍死亡人數第1名。南市交警大隊表示，數據統計是沒錯，但去年南市車禍死亡數已較前年減少22人，減少幅度也是六都及全國最多。

交警大隊說明，去（2018）年南市車禍死亡案發生146件、149人死亡，較前（2017）年減少死亡22人、減少13%，減少幅度也是六都及全國最多，且台南市在2018年車禍死亡件數及死亡人數，都是原台南縣市合併8年以來最低紀錄，重大車禍案有逐漸改善。

交警大隊補充，在2011年縣市合併之際，南市車禍死亡案有200件，近7年（從2011年到2017年）的年平均件數為178件；2018年車禍死亡件數146件，遠低於7年來的平均件數，近年車禍死亡事故整體呈現穩定下降趨勢，台南違停取締件數降低，車禍死亡人數並未因此而升高。

有網友指台南交通亂，車禍死亡數居六都與全國第一、不意外；但也有網友拿新北市與台南市做比較指出，新北人口是台南的兩倍，去年台南車禍死亡數六都最多，但比新北只多28人。新北違規罰單案多達193萬件；台南只有43萬件。新北違停罰單91萬件；台南僅14萬件，3項綜合指數排名最高明明是新北，感覺這篇故意忽略，厚「友誼的新北」。

南市交警大隊表示，台南市從2015年4月9日推動違規停車零容忍後，加強違規停車7大重點執法取締，歷年取締績效依序為2015年203781件、2016年187985件、2017年170766件、2018年147188件。上述取締件數均較2014年46458件多出10萬餘件以上，足見市警局對違停取締不遺餘力，但歷經警局加強執法及近3年委外拖吊違停，民眾守法程度逐年增加，取締件數才逐年下降，市警局執法是以嚴重違規及影響行車安全為主，並非為取締而取締。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/