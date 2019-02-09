台中太平1男子胸部中刀 倒臥屋內血泊中

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平中山路一段一戶民宅，今天上午11點40分左右，一名年約40歲男子遭人發現倒臥屋內血泊中，消防人員獲報到場時，發現該名男子胸口有刀傷，現場已經沒有呼吸心跳，立刻將他送醫，警方目前已經封鎖現場，釐清事發原因。
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