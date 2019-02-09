板橋凌晨氣爆釀5傷 侯友宜到醫院慰問傷者

2019-02-09 12:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市板橋區新海路一戶喑啞人士家庭今天凌晨2時20分許發生氣爆，造成5人輕重傷。新北市長侯友宜今天早上前往亞東醫院探視傷者，發放給氣爆戶28歲林男、23歲林男兄弟各5千元慰問金。侯友宜說，氣爆現場發現瓦斯鋼瓶未拴緊，但事發原因仍待警消調查釐清，結構技師也正確認建物的結構安全。侯友宜說，由於氣爆發生戶為瘖啞人士家庭，社會局會啟動急難救助並協助安置，協助民眾平安度過春節。

板橋區新海路430巷瓦斯氣爆造成起爆戶5樓的林男、林男胞弟以及借住的40李女3人，及4樓2名鄰居共5人受傷，其中重傷的李姓女子則在加護病房插管治療。新北市政府社會局表示，由於無法聯繫上李女家屬，尚無法發放慰問金。目前除了李姓女子，其餘4名患者皆已出院。

侯友宜說，環保局今天早上會將氣爆周遭環境清理完畢，結構技師也正在進行鑑定，確認是否有立即性的危害，以確保環境衛生、居住安全。

侯友宜表示，由於氣爆發生戶為瘖啞人士家庭，社會局會啟動急難救助並協助安置，協助民眾平安度過春節，也會慰問附近受到波及的住戶。

至於是外傳重傷的李女引爆瓦斯，侯友宜說，警消初步勘驗現場，發現瓦斯鋼瓶的消防栓（開關）沒有關緊，至於是自殺或其他因素所致，仍在警、消進一步鑑定釐清。

屋主林母透過手語翻譯向侯友宜表示，李女因和家人吵架離家出走，2年前住進她家，氣爆當時她人不在家中，不清楚為何發生氣爆。

新北市府表示，屋主母子3位民眾後續離院，將由公所協助安置；4樓3名住戶已安置於旅社，環保局也留1組人力（30人）進行最後環境清理；工務局派遣結構技師至現場進行建築物結構受損勘查，及拆除受損外牆危險物件。

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