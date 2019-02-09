高雄「鴨肉珍」分家爭起家厝 兄二審逆轉勝

2019-02-09 12:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄老字號「鴨肉珍」小吃店，3年前兄弟傳分家，老三吳登珍貼看板搬到五福路，老四吳龍男於富野路開新店取名「鴨肉本」，兄弟還是為了爭奪新樂街「起家厝」對簿公堂，吳登珍主張當年照顧弟弟吳龍男，才將房屋借名登記給他，透過法律要求返還。

高雄地院原判決吳登珍敗訴，上訴後二審認為「鴨肉珍」並非兄弟合夥，認定是吳登珍獨資經營，改判應將新樂街房地還給吳登珍，弟不服已上訴，全案正於最高法院審理中。

鴨肉珍是高市鹽埕區老字號小吃店，是有名的排隊小吃，老顧客說，店從沒招牌吃到有招牌，還幾乎天天客滿，除了鴨肉飯，肉燥飯也讓顧客食指大動；鄰居稱讚兩兄弟待人親切，分家在一般家族也常見，不曾見過兩兄弟惡言相向，目前已有下一代在幫忙照顧生意。

吳登珍具狀起訴，指新樂街房地是他於1972年出資向前屋主購買，當時因母親交代他照顧弟弟，才借名登記吳龍男，吳登珍強調老店是他當年獨資起家，他購置炊具、碗盤，財務報稅和食材採購、料理，乃至員工雇用都是經由他手，他強調「鴨肉珍」早期沒有招牌，因為顧客都知道他是老闆，後來用他的名字尾字「珍」命名。

一審高雄地院傳喚兩兄弟的弟媳，她證稱吳家三兄弟原本共同經營「鴨肉珍」及「麵攤」，由吳登珍負責2攤的財務，並用營收為3兄弟購置房產，後來老二先分家出去，由老三、老四繼續共營「鴨肉珍」，因分家時，曾約好不動產在誰名下就是誰的，吳龍男表示從1954年起就在「麵攤」與哥哥吳登珍一起工作，後來又在麵攤旁騎樓另設鴨肉攤，主張2攤位營收支出雖由吳登珍負責管理，但兄弟屬合夥關係，主張新樂街房地並非吳登珍出資購買，並非借名登記。

一審法官判決吳登珍敗訴，但因起家厝對吳登珍意義重大，他上訴二審，吳龍男告訴法官自己在「鴨肉珍」從未支薪，是以勞務出資，但不否認吳登珍出資並處理店務，法官認為2人付出不成比例，又查證弟媳說詞與事實有所出入，逆轉改判吳登珍勝訴，全案上訴最高法院中。

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