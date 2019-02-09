日月潭水幫大忙！信義潭南部落森林火警延燒2天獲控制

2019-02-09 12:14

〔記者佟振國／南投報導〕延燒2天的南投縣信義鄉潭南部落森林火警，經林務局動員救火人員開闢防火線，內政部空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部也出動直升機就近取日月潭水源灌救，火勢於今天上午獲得控制，受損面積約1.7公頃，火災發生原因還要進一步調查。

天乾物燥，最怕祝融找麻煩，信義鄉潭南村後山隷屬林務局巒大事業區第31林班，前天（7日）傍晚5時許發生森林火警，南投林管處立即啟動森林火災搶救機制，昨天一早即動員75名人力入山救火，由於起火點坡度已接近45度，十分陡峭，救火員冒著火場高溫，開闢防火線計390公尺，有效阻斷火勢，避免擴散。

內政部空勤總隊、陸軍航空特戰指揮部也加入救火行列，出動直升機吊掛水袋，就近取用日月潭水庫的水源進行空中灌救，截至今天上午10時已實施空中灑水97架次，火勢也終獲控制。

南投林管處表示，估計林木受害面積約1.7公頃，現場仍有人員進行殘火處理，盼能儘速熄滅，也避免死灰復燃，火災原因須進一步調查，也呼籲民眾非經許可，不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰，若燒毀國有森林，最高可處10有期徒刑並負民事賠償責任，民眾勿以身試法。

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