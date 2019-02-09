獨家》國內重量級黑道「文將」病逝 享壽65歲

2019-02-09 09:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕國內重量級黑道大哥「至尊盟」首腦陳文將，7日因食道癌病逝，享壽65歲，目前遺體暫厝老家高雄大樹，由家屬處理後續事宜。預計將在3月10日出殯。由於他平日江湖交往勢眾，預料將有大批黑白兩道上人士前往致意。

綽號「文將」的角頭陳文將，出身高雄大樹，年輕時北上打拚，活絡在台北市中山、大同區一帶。他在84年加入由台北「下厝莊」侯姓角頭老大，結合四海幫創立的金融犯罪組織，並以武林至尊為名，開山取號為「至尊盟」，由「文將」擔任大同區「尊將會」會長。

後，「至尊盟」因涉嫌擾亂社會金融，被警方大力掃蕩，「至尊盟」實力大傷；適巧又逢天道盟崛起，終被吸納成為旗下會系，陳文將也成為「至尊會」的首任會長。

「文將」是本省掛老派作風，雖然行事強悍，但也長袖善舞，在他中年期間，江湖許多枝節都由他進行折衝和緩解，和已逝的「江湖仲裁者」蚊哥的角色略同。

陳文將在十多年前，決定將勢力範圍帶回南下發展，先期即以開設六合彩、職業賭場、職棒簽賭等營生，最後再循序漸進介入高、屏地區砂石開採及工程圍標等不法利益，甚至恐嚇等不法手段追討賭債。

由於陳文將在高雄與屏東一帶擴展猖獗，在108年由高雄市警方蒐證後，藉由配合警政署規劃執行「全國大掃蕩」，陳文將被依組織犯罪檢肅到案。

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