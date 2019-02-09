輕生？意外？ 板橋氣爆案 瓦斯桶從5樓震到3樓

2019-02-09 04:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區新海路430巷瓦斯氣爆造成起爆戶林男、李女夫妻與小叔3人受傷，波及另2名鄰居，還造成起爆戶全戶鐵窗、雜物震爆到一樓地面，連屋內隔間牆、陽台外牆都震倒，可見爆炸威力之大，消防人員透露，即使是一兩桶瓦斯，如果位於密閉空間，加上遭熱源引燃，仍可能釀成威力強大的氣爆。

消防人員目前在起爆戶後陽台下方3樓處，發現一桶開啟的桶裝瓦斯，救難人員目前已關閉，也讓開瓦斯自殺的可能性大增；若開瓦斯自殺屬實，海山警分局將朝公共危險方向偵辦，將待李女傷勢穩定後，進一步偵訊釐清氣爆原因。

警、消調查，起爆戶平常有女屋主與28歲長子、39歲妻子李女、23歲次子等人居住，因全家都是瘖啞人，以撿拾回收物維生，據女屋主透露，媳婦李女曾有輕生念頭，懷疑她開瓦斯輕生，但女屋主隨後改口，因她在外撿回收物，也懷疑是有人要洗澡，開瓦斯時不慎引爆，警、消正確認究竟為開瓦斯或瓦斯外洩釀災，釐清肇因。

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