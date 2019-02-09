板橋殯儀館旁瓦斯氣爆 20戶受損5人受傷

2019-02-09 04:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋新海路430巷今天凌晨傳出氣爆意外，位於430巷5樓的氣爆戶鐵窗、家中物品全被震飛到一樓地面，現場一片凌亂，宛如廢墟，消防單位初步調查，氣爆戶為38歲的林姓男子與28歲李姓妻子及林男23歲胞弟，初步共有5人受傷，新北市再災害應變中心清查，包括起爆戶在內，整棟及對面20戶受損，因現場仍瀰漫瓦斯氣味，警、消目前正釐清是瓦斯外洩或開瓦斯自殺釀禍。

新北市119今天凌晨2時20分許獲報板橋新海路430巷內一處5樓公寓傳出氣爆意外，消防單位到場時，救出28歲林姓男子、39歲李姓女子夫妻與林男23歲胞弟等3人，消防員到場，發現5樓全戶鐵窗、屋內物品全被炸飛到一樓地面，連一扇鐵窗都震飛到距離氣爆戶100公尺外的巷口，包括起報戶樓下一樓的禮儀公司一公分強化玻璃大門都被震破，可見氣爆威力之強。

鄰居氣憤指控，這間位於5樓的回收戶常堆放回收物、敲打鐵罐，據獲救的女兒指稱，當時要開瓦斯熱水器洗澡就氣爆，因喑啞戶家境不佳，也不排除是開瓦斯想不開。

消防單位初步調查，送醫的傷者為5樓起爆戶28歲林男與38歲李女夫妻及24歲林女，另外遭波及的3、4樓37歲張姓與38歲劉姓鄰居2人遭玻璃割傷，共有5人送醫；目前5人中以23歲林男全身6%灼傷，傷勢最為嚴重，其餘4人都在救治中，沒有大礙。

警、消調查，起爆戶全為瘖啞人士，據母親說，當時家人正要洗澡，一開後陽台熱水器的瓦斯就爆炸；但一樓鄰居抱怨，起爆戶常被檢舉撿拾回收戶回家，阻礙樓梯、社區公安，屢遭檢舉，環保局多次裁罰都無法嚇阻，不時聽見樓上敲打瓶罐等聲響，是社區中頭疼人物。

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