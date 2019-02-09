幸福團圓離好遠！「他」戀愛8年不敢進對方家一步

2019-02-09 08:30

〔記者王捷／台南報導〕網紅罔腰帶另一半「回娘家」讓許多跨性別者羨慕，愛情能被長輩接受一起團圓，許多跨性別者在年節感到特別孤單，凱晴就是其中之一，他今年26歲與男友愛情長跑8年，男友曾告訴爸媽自己的另一半是「他」，但男友媽當場淚崩，從此男友家長選擇遺忘，凱晴為避免長輩傷心，8年來不敢踏進男友家一步，他最大的願望就是希望能被接受，也能感受團圓的氣氛。

外型神似日本偶像團體「乃木坂46」成員齋藤飛鳥的凱晴，在15歲那年向男同學告白遭拒後，他向家人哭訴自己喜歡男性，但家人觀念比較傳統，讓自認是女性的他，因性別認同的問題，產生很多迷惘與矛盾，最後還被父親趕出家門。

為了謀生，16、17歲的凱晴到超商工作，領2萬多元的薪水，直到19歲在超商遇到他的初戀情人，就是現在的男友，男友大他4歲，兩人將第一次獻給彼此，男友還表明希望有機會能將他介紹給家人，讓他感到很真誠也很感動，所以跟著男友到台南，開始離鄉背井的生活。

凱晴到了台南，以為一切可以重新開始，但面對家庭與感情仍無能為力。當男友鼓起勇氣向家人說出與凱晴交往時，男友的父親沉默不語，母親則是埋頭痛哭，反問男友，家人跟「女友」要選哪一個？最後男友選擇愛情，雖然在工廠的月薪最多只有4萬元，仍為了凱晴租屋同居。

凱晴得知男友家裡的狀況很難過，不想連累男友，也怕刺激長輩，一步都不敢踏入男友家門。凱晴說，雖然兩人的租屋處與男友家距離1、2公里，但對他來說卻像是永遠到不了的地方，如今與男友長跑8年，他只能把愛情寄託在法律上，不過即使法律允許同性婚姻，他覺得很多家庭也無法接納跨性別者。

凱晴說，其實不只是面對家庭，他在求職過程中也常碰壁，這是很多跨性別者的共同問題。他與男友交往8年來，都是男友在養他，他很希望能找一份正常的工作，但有的店家一看到他的穿著打扮就委婉拒絕，甚至還有主管要求，若是他想工作，就要符合「男性」的裝扮，讓他很受傷、很害怕與外界接觸。

現在凱晴最大願望，就是希望能有正常的生活與家庭，他說，雖然面對多元成家，大家都說愛與包容，但事實上歧視一直都在，比起其他跨性別者，他很幸運，有一位支持他的男友，陪他一起走8年，但有更多跨性別者，為了得到愛情，在八大行業、做援交，只為了得到短暫的幸福，卻成為洩慾的工具。

之所以他要成為女性，也許有部分是性別認同的問題，也許有部分仍在期望，如果成為女性也許就能擁有正常的人生。

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