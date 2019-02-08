遊中國4000有找！61人歡喜揪團 出發日竟無法登船…

2019-02-08 22:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市蕭姓男子去年12月向陳姓友人聲稱，只要4000元就可到中國旅遊，陳男於是號召了61名加起來超過千歲的親友，繳交了24萬多元，今天（8日）準備出遊時，抵達港口卻發現無法登船，又連繫不上蕭男，懷疑被騙，憤而報警處理。警方獲報後至場處理，找到蕭男。蕭男向團員聲稱，因為訂不到優惠船票，才造成誤會，會在3日內歸還款項。

承包男：訂不到優惠船票 3天內退費

基隆港警總隊刑事警察隊副隊長洪靖盛抵達後，立刻依照團員提供的電話聯繫蕭男，成功聯絡到對方。蕭男向警方聲稱，因為沒有取得船公司的優惠票折扣，所以沒有成功訂到位，但對於團員支付出的團費，會在3日內歸還，給61名團員一個交代。

警方調查，蕭男在新北市板橋區四川路上與開設修車廠陳姓友人聊天時，透露只要花4000就可以到中國浙江大麥嶼進行三天二日遊，引起陳男興趣，找來親朋好友組團參加，預計搭今天下午4點的中遠之星出航，但團員發現自己不在名單內，才引起糾紛。

警方指出，61名團員中確實有人曾參加到3999元的優惠團，所以這次才會吸引61人參加，而這61名團員都說願意給蕭男機會，給他3天時間處理，而蕭男接到電話後，也趕赴現場處理，不像是刻意詐騙，應屬於消費糾紛，所以留下雙方資料後，讓蕭男等人離去。

警方呼籲，民眾在參加旅遊行程時，應妥適選擇經政府機關認證的品保旅行社，可以避免不必要的消費糾紛。另外，訂購各類型郵輪船舶票位，可於出發前向船公司查詢確認船位，保障自己的旅遊權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/