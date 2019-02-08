基警春節普查高度風險家庭 4童轉請社政單位追蹤關注

2019-02-08 19:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕有鑒於近日兒虐案件頻傳，衛生福利部啟動「春節關懷訪視專案」，基隆市警察局也依據毒品治安顧慮人口子女關懷計畫，徹底查訪轄區內育有未滿12歲子女的毒品治安顧慮人口，訪查90名孩童中，發現有4名兒童因雙親經濟狀況不佳，恐影響家庭照顧子女功能，立刻轉介給社政單進行追訪，保護孩童。

基隆市警察局婦幼隊自1月22日起，加強弱勢家戶訪視關懷，查訪90名孩童後發現，其中有4名兒童因父母經濟狀況不佳，可能影響家庭子女照顧功能，因此依規定通報高風險家庭，轉請社政單位協助追蹤查訪。

另有6名兒童已與家人搬往外縣市，即刻請當地派出所，派員親自面訪，家庭也都具備照顧孩童功能，此外，80名兒童安全無虞，並無受到不當對待。

婦幼隊呼籲，希望民眾如有發現家庭暴力、兒少受到不當對待或未獲妥適照顧之情形，請撥打110、113或逕至「社會安全網─關懷e起來」線上平台通報，期能藉此發現日常生活中潛在的高風險家庭，透過與民力互相合作，真正落實兒少保護安全網工作。

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☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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