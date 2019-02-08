偵破分屍案 警政署長慰勞：失蹤人口比照命案處理

2019-02-08 18:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市警一分局在春節年假前夕執行失蹤人口協尋案，在5個小時內尋獲失智醫師，另也因協尋案而偵破一起分屍案，警政署署長陳家欽今天無預警走訪台南市警一分局，慰問第一線執勤同仁的辛勞。他並指示，警察同仁受理失蹤人口報案，必要時應比照重大刑案或命案方式處理，以掌握機先。

南市警一分局表示，春節年假前夕，該分局受理2件民眾報案失蹤人口協尋，以視民如親的同理心，把失蹤的人，當做是自己的家人般，立即起動協尋機制，通報、查訪。其中1件是失智醫師的協尋案，在5個小時內，第一分局同仁就在百貨公司找到人，通知家屬帶回，家屬深表感謝。

另1件協尋案，儘管結果令人遺憾，但過程中第一分局受理後，積極調查，緊急拘提犯嫌到案，並尋獲大體，全案在過年前真相大白，還被害人一個公道。

警政署長陳家欽走訪台南，針對偵破分屍案了解案發經過，他肯定警察同仁的辛勞，並指示同仁受理失蹤人口報案，必要時應比照重大刑案或命案方式處理，掌握機先。對於第一分局同仁細心辦理協尋失蹤人口案，給予讚許，並感謝大家一年來的努力，期許大家要繼續加油、堅守崗位。

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