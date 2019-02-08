高雄警春節尋獲走失男童、失蹤男 扮保母、護士照料

2019-02-08 18:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方春節尋人不打烊，保大迅雷、鼓山分局分別找回中度障礙的大男孩及3歲男童，家屬今天不忘再撥電話，向犧牲春節假期的員警說感謝。

旗津春節期間人潮湧進，許多遊客在陽光、沙灘、海鮮大餐開啟島嶼渡假模式，但是在人來人往的沙灘上，卻有個3歲男童單獨徘徊，憂愁滿面，熱心民眾發現，報警處理，鼓山分局旗津分駐所派人趕到現場，只見男童嚎啕大哭，讓平時一絲不苟、正經危座的員警頓時手足無措。

員警牽著男童小手，在原地等候家屬前來認領，卻等不到人，楊員只好向公園裡的歌手借來麥克風廣播：「誰家孩子走失了？趕快來領回呦！」仍未見親人前來，只好將男童帶回所內照顧。

員警化身為保母，不停獻上糖果與餅乾，男童眼中噙著淚水，一臉委屈，當看見阿公出現在門口時，男童忍不住嚎啕大哭，向阿公討抱抱。

阿公說，愛孫今天跟著父母回旗津阿公家過年，阿公阿嬤帶他到旗津沙灘玩沙，但因人潮眾多，一轉眼就已不見愛孫蹤影，他們瘋狂在沙灘上到處尋找，卻遍尋不著，直到報警，才被員警通知愛孫已被安置在派出所裡。阿公相當感謝員警們於春節假期努力不懈的辛勞。

保大迅雷警組分隊長林卓材則扮男護，他和同事巡經左營區軍校路與緯六路口，見謝男（30歲）鬼崇崇往左營合群新村住家走去，以為是小偷，喝住及盤查，卻發現他行動極為緩慢，鼻子下方更受傷流血，查證身分發現，他是108年2月1日楠梓分局後勁派出所受理的離家走失人口。

警方將失蹤男子帶回隊部時，分隊長發現男子疑似精神有異樣，臉部也有傷口，立即以親人口吻安撫情緒，拿出急救箱哄小孩般幫男子擦拭傷口。謝男父母火速趕到保大，辦理撤尋、接回孩子，謝男告訴父母親，「我一直走走了很多天」，謝男家人沒想到兒子能找回親人，今天不約而同電話向警方道謝。

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