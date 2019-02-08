女子登大坑步道扭傷 消防人員花一個多小時「搬」下山

2019-02-08 17:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市施姓女子近中午攀爬大坑4號步道不慎扭傷腳踝，因無法行走一時間進退不得，消防局獲報派遣救護人員上山救援，眾人將施女放置擔架上再以徒步方式接力搬運下山，因步道相當陡峭，儘管僅短短約5百公尺路程卻花了一小時餘才順利完成救援任務，所幸經送醫沒有大礙。

根據市府官網顯示，地處海拔470至850公尺之間的大坑4號步道，由於坡度落差極大，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力，被稱為「軟腳坡」，山稜線延伸而上的步道，不僅考驗著登山客的體力，更挑戰著膽識，沿著猶如萬里長城的步道終點可連接5號步道，全程攀登約需2個小時，但因登頂後視野極佳，吸引不少民眾前往。

而38歲施婦則是在今天上午11時許從中正露營區進入4號步道，才攀爬約5百公尺即因跌倒造成腳部扭傷無法行走，台中市消防局獲報派遣東山分隊出動各式消防車2輛、救護車1輛、消防人員12人、義消8人，共計20人，由東山分隊小隊長周毅仁帶隊趕往救援，約在近中午12時許發現傷者。

只是受限於山勢地形，消防人員先將施婦移置到擔架上，再以輪番接力方式徒步下山搬至步道口後，交由救護人員檢傷後送醫，所幸僅右腳踝腫脹，經診治後已無大礙，虛驚一場。

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