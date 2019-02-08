驚悚！機車雙載險遭公車爆頭 後座人夫腳被輾斷…

2019-02-08 16:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕一輛624路公車昨天（7日）下午行經新北市永和區中正路，疑似未發現右車側有機車，造成雙載的夫婦被公車車輪捲入，差一點就要爆頭，最後命大閃過一劫，但後座的丈夫左腳硬生生被公車輾壓，造成開放性骨折，經送醫急救生命無虞。警方說，監視器畫面看來就只差一點就要輾到頭部，後座乘客只有腳受傷，可謂不幸中大幸。

據了解，在臺北客運任職的47歲李姓公車駕駛，7日下午1點左右開著624路公車行經中正路往永貞路方向，李男靠最外側車道行駛，恰巧67歲宋姓婦人騎著機車載著73歲鄭姓丈夫從公車右側經過，李男疑似視線死角未注意，沒注意到右前輪捲到宋婦的機車，造成機車向左側傾倒，夫婦倆險些就要被右前輪輾過頭，這下還好躲過，但後座鄭翁翻了半圈卻躲不過右後輪的襲擊，左腿硬生生被輾過，滿地是血；而宋婦也有輕微擦傷。

李男發現自己撞到人，立刻停下公車，路人也協助報警。警方趕抵替雙方酒測，3人酒測值均為0，初步調查是因為宋婦的機車剛好在視線死角，李男很難注意到。警方說，目前兩造都還沒製作筆錄，將待鄭翁傷勢較緩和時再行製作，若傷者提告，警方將依業務過失傷害罪嫌進行偵辦。

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