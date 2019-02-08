為了看寶貝孫 九旬婦推輪椅走5公里

2019-02-08 14:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕住在桃園市觀音區的90歲李姓老婦人，到草漯保障宮參拜後，想到中壢看孫子卻找不到路，獨自推著輪椅走了5公里的路，行經大園警分局新坡派出所門口時，值班員警發現上前關心，趕緊聯繫老婦人家人趕到派出所，也讓她順利見到寶貝孫子。

新坡派出所警員黃光暐、沈德瑞說，昨天下午擔服值班勤務時，發現老婦人行動緩慢、神情疲憊，推著輪椅經過派出所門口，上前關心時老婦人僅知自己的姓名，口中一直念著要去中壢找孫子，卻說不清孫子的正確住處，也不知自己家裡的地址，當員警要將老婦人帶進派出所休息時，她突然用顫抖的聲音說：「你們要做什麼，不要抓我！」堅持不肯進派出所，員警只好在門口陪伴，並以她的姓名查詢戶役政資料，總算聯繫上她的家人。

老婦人的兒子說，媽媽只說要去附近的保障宮參拜，沒想到她竟為了見孫子，獨自推著輪椅走了5公里遠，還好員警即時發現，才讓媽媽可以平安無事。

老婦人的孫子隨後也趕到派出所將阿嬤接回家，老婦人一看到寶貝孫子，總算笑逐顏開了。

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