春節潛入山區民宅偷舊物 竊嫌辯稱要拿回家更換

2019-02-08 13:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節期間，50歲范姓男子駕駛竊來的自小客車，跨轄開到新竹縣橫山鄉人煙稀少的山區，潛入民宅偷東西；警方獲報將他攔下，驚見車內堆滿洗臉台、水箱、水管等老舊物品。范男向警方坦承因為家裡的壞了，打算偷來更換；警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

新竹縣政府警察局橫山分局表示，橫山派出所7日晚間10點許獲報，指有可疑男子開車進入大平地山區道路，由於該區僅報案人一戶人家，擔心生命財產遭受威脅因而報警。警員林孝儒趕赴現場，攔下正準備離開的范男，同時發現范男的自小客車也是偷來的。

警方調查，范男駕駛的贓車上，堆滿老舊的水箱、燈具、電扇、浴室鏡子、洗臉台、點鈔機等不值錢物品。范男一開始矢口否認偷竊，辯稱只是路過此地；稍後，橫山所長胡順堯、警員王子維也趕來支援，范男才吐露實情，坦承車上物品和車子都是從別的地方偷來的，並稱這些物品是要更換家裡壞掉的家具，並沒有打算拿去變賣。

但警方調查，日前有一名屋主前來報案，表示家中堆放的器具和雜物不翼而飛，隨即通知屋主前來指認。屋主趕到後，一見范男即表示曾經看見范男在他家附近鬼鬼祟祟，一度出面警告范男「這些東西我還要」，沒想到范男卻還是把這些東西偷走。

警方稍後聯繫失竊轎車的梁姓車主前來領車。梁男接到警方電話十分訝異，甚至不知道自己的車子已遭竊，對於警方神速破案和主動聯繫表達深深感激。

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