違停被勸離2度衝撞清潔隊員 小黃運將：肚子痛趕著上廁所

2019-02-08 12:23

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市黃姓運將違停計程車，擋到清潔隊垃圾車的出入口，他不滿被要求移車，竟兩度作勢開車衝撞清潔隊員，因而惹上官司；黃男辯稱當時肚子痛，急著到加油站如廁，才會移動車輛，否認開車衝撞清潔隊員；士林地檢署勘查計程車行車紀錄器畫面及比對目擊證人說詞，不採信其說詞，依妨害公務罪將黃男起訴。

去年1月25日下午3點多，黃男將計程車違停在大同區台北橋下，剛好阻擋到垃圾車的出入，清潔隊員見狀出面要求他移車，未料竟引起黃男的不滿，險些被情緒失控的黃男開車衝撞。

檢方勘查計程車行車紀錄器畫面，發現黃男先朝著清潔隊員站立的方向，向前踩油門，清潔隊員及時閃開後，黃男還不罷休，竟又將車輛加速倒退，意圖衝撞站在車後的清潔隊員，過程全被民眾目擊。

黃男庭訊時否認衝撞清潔隊員，辯稱自己當時肚子痛，急著要去附近的加油站上廁所，剛好遇到清潔隊員要求移車，否則將拍照檢舉，他情急之下一度向前駛離，但難耐腹痛，才又將車輛倒退停放。

針對黃男的辯詞，檢方比對行車紀錄器畫面及目擊證人的證詞後，認為黃男當時意圖駕車衝撞清潔隊員，涉妨害清潔隊員清運垃圾等公務，所以將他起訴。

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