攜大量毒品被疑是藥頭 辯稱：向「哆啦A夢」團購卡便宜

2019-02-08 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓男子年初二開車攜帶大量毒品被查獲，他辯稱因此次過年假期高達9天，才會以團購方式事先向綽號「哆啦A夢」男子購入屯積，還說大量購買比較便宜，但警方懷疑他的說詞避重就輕，強烈質疑他涉嫌販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續追查毒品來源及流向。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經西屯區環中路，發現一輛自小客行駛中任意變換車道呼嘯而過，警方直覺可疑攔查時，只見26歲的莊姓駕駛神情緊張、東張西望，雙手不斷顫抖，讓警方懷疑必有隱情請他下車受檢，果然在車內查獲小惡魔汽泡飲20包（重175.39公克）、橘子汽泡飲10包（重114.46公克）、可可粉沖泡飲24包（重234.58公克）、梅錠10顆（重13.19公克）K他命4罐（重61.01公克）、K他命7包（重19.19公克）。

警方另起出手機2支、新台幣2萬100元，經當場以毒品試劑檢測後均呈毒品陽性反應；警方詢問莊男為何攜帶大量毒品時，莊男辯稱因今年春節假期較長，為了應付自己吸食，才揪團利用通訊軟體向綽號「哆啦A夢」男子購買，且大量購買比較便宜否認販賣。

只是莊男卻連對方的連絡方式及揪團對象都說不清楚，供詞明顯避重就輕，警方懷疑他涉嫌販毒且現金疑就是販毒所得，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查。

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