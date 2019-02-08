避非洲豬瘟？40公斤麝香豬被丟棄在舊衣回收桶旁

2019-02-08 11:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警二分局東光派出所今日上午8時許，接獲民眾報案指出，有一隻麝香豬被棄置在東明路的舊衣回收桶旁，警方不敢大意，立刻通報動物保護防疫所，並將豬隻帶回所內安置。動保所即刻啟動非洲豬瘟防檢疫機制，先請獸醫師進行採樣，並將豬隻帶回收容，也請警方依法追查棄養飼主，將對他依法開罰。

動保所長陳瑞濱指出，麝香豬一般被作為寵物育養，此次被遺棄的豬隻約40公斤重，但健康狀況良好，而飼主棄養豬隻行為已違反依動物保護法，且非洲豬瘟現已在中國蔓延，疫情日趨嚴峻，國內積極防疫。而飼主因自私，不負責，不顧防疫風險，任意棄置豬隻於路邊，行為極其惡劣，將應依動保法第29條處棄養飼主最高15萬元整罰鍰。

此外依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而逮到惡質飼主的民眾，將依法將給予罰鍰2成（3萬元）作為獎勵，請民眾踴躍提供線索。

非洲豬瘟疫情災害應變中心再次提醒，非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性之惡性豬隻疫病。病毒存在於環境時間於冷藏豬肉1百天、冷凍豬肉千日、豬舍 1 個月、糞便室溫 11 天。

傳染途徑主要透過廚餘、節肢動物、豬隻分泌物與排泄物、人員、車輛及肉類製品等方式；中央已加強邊境管制措施，以防走私豬肉及相關製品，並加強取締入境民眾違法攜帶肉品，呼籲民眾勿從中國疫區攜帶豬肉及相關製品回國，或經網路購買中國肉製品。第1次違法攜帶從5萬元調高到20萬元，第2次就開罰1百萬元。

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