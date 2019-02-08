路人嚇壞了！壯漢突仆街濺血…竟然是吃這個噎到了!

2019-02-08 10:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓男子邊走路邊吃檳榔，突然眼前暈眩竟直接仆街跌倒，路人直擊急報警求援，警方察看謝男見嘴巴附近紅色一片，一度以為是鮮血，後來才發現是檳榔汁，這才得知原來是被檳榔渣噎到了!但謝男仍覺得自己沒事耍賴不願就醫，直到溫柔女警勸說才配合就醫幸無大礙，虛驚一場。

台中市第三分局勤工派出所前天下午獲報，有男子突然跌倒路旁待援，巡佐蔡福宜、林如凌趕往時，發現48歲謝姓壯漢不僅倒地，且頭破血流一整片，立刻通知119前來協助救護，路邊2位熱心民眾告知警方:「他原本正常走在路上，後來在我們面前突然倒下，起初身體沒有起伏，後來有斷斷續續的反應，應該是呼吸困難，好像被甚麼東西噎到了。」

警方察看謝男見嘴巴附近紅色一片，起初以為是鮮血，後才發現是檳榔汁，原來是被檳榔渣噎到了!只是謝男一看到員警立刻爬起告知沒事，員警立刻上前安撫:「你不要起來，等一下救護人員來幫助你。」謝男又試圖爬起說:「我真的沒怎樣啦!」幸好救護人員即時趕到，幫其包紮送醫，但要將其送醫時，謝男仍覺得自己沒事，耍賴在地上不願就醫，所幸溫柔女警向其勸說:「拜託配合一下啦大哥～你頭都留這麼多血了我們擔心你，還是送醫啦~」。

謝男最後被員警融化才配合起身就醫，所幸送醫檢查後無大礙，家屬則非常感謝警消人員及時相助，結束這場有驚無險的意外。

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