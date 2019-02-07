通緝犯想熬過年節躲7天 手癢出門打牌被逮

2019-02-07 20:24

〔記者王捷／台南報導〕莊姓男子曾是竊車集團的成員，因為涉嫌3起竊案遭到通緝，但擔心年節觸霉頭，躲在家裡7天，後來覺得手機麻將遊戲不過癮，開了10多公里的車，跑到市區隨時有牌咖的「娛樂主題餐廳」打麻將，莊男發現自己手氣特別好，不久馬上自摸，但正當他高興之際，警方進入店內，想找違規停車的車主，警方一查就發現莊男是通緝犯。

40多歲的莊男有多項竊盜前科，還因為涉嫌3起竊案遭到通緝，去年到南部避風頭，為了熬過年節，這幾天都悶在家裡，擔心被警方查到，但因為實在太無聊，手癢出門打麻將，他還特別找一間隨時去都有人可以陪打麻將的「娛樂餐廳」，深夜開了10多公里的車到市區試試手氣。

由於莊男急著趕去打麻將，將轎車逆向停放在店門口，自認為年節晚上不會拖吊，但是莊男沒想到，警方看到他的車子違規停車太誇張，到店裡找人移車，結果竟然意外查出莊男的通緝身分。

莊男被逮捕後，還向警方說，剛剛摸了幾把覺得手氣還不錯，沒想到剛自摸就遇到警員來查身分，雖然手氣不錯，但運氣好像不好，訊後警方將莊男送到地檢署歸案。

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