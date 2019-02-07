南投信義山區大火 直升機灑水2次仍有火勢

2019-02-07 20:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕今天大年初三，各地都是晴朗好天氣，位在南投信義鄉山區的風櫃斗，下午則傳出山林大火，火勢在高溫助長下，持續延燒1公頃，南投消防局派出地面人員，並請求空勤直升機灑水，但礙於天色已晚，完成2架次灑水任務就返航，消防局說，目前山區仍有火勢，但已經派員監控，盼入夜低溫與霧氣能讓火勢熄滅。

南投消防局表示，下午2點多接獲通報，指出位在信義鄉風櫃斗往新鄉出現火勢，緊急派員前往滅火，但後來火勢擴大、延燒1公頃，人、車難以到達，才請求空勤灑水支援。

下午空勤直升機出動2架次進行灑水，但之後礙於天色漸晚，空中灑水才暫停，目前已有派員在火場附近監控，雖然仍有火勢，但已比下午趨緩，近日因山區有水氣與低溫，盼火勢能自行熄滅，後續將視火勢情況，再請求空勤支援。

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