旗山老街出現偷拍狼 專拍裙底風光被活逮

2019-02-07 17:29

［記者方志賢／高雄報導］高雄市旗山老街昨傳出偷拍狼，一名50歲謝姓男子涉嫌拿GoPro運動型攝影機偷拍女子裙下風光，遭熱心民眾發現逮獲報警，謝男一度辯稱不小心拍到，經警方帶回檢視影片，證實嫌犯有偷拍被害人裙底風光，訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

遭偷拍被害人的親友將案發的經過PO上臉書社團「爆料公社」，爆料者指出，昨下午4時許，他們一家人開心逛旗山老街，突然有民眾發現一名穿藍白條紋襯衫的中年男子動作怪怪的，相機怎麼會在下方？還對著穿短裙的女生，懷疑是偷拍，當場揪住偷拍狼。

旗山警分局建國派出所員警獲報立刻趕到現場，發現謝男利用GoPRO運動攝影機拍攝黃姓女受害人裙底風光，經柯姓證人發現後報警處理，經警方帶回偵辦，謝男坦承犯行不諱，並查扣相關影片，全案依妨害密罪移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方提醒因過年期間來往老街人潮聚集，注意身邊可疑周遭對象，以免遭有心人之不法人士覬覦的對象，造成自身權益受損。

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