車主嚇壞了！Toyota撞到千萬賓利 騎士看熱鬧再補撞

2019-02-07 15:22

〔記者王宣晴／新北報導〕38歲的黃姓醫美診所老闆今晨駕駛價值破千萬的賓利Continental GT名車，行經新北市中和成功路口，卻在會車時與31歲的黃姓Toyota Altis轎車駕駛發生擦撞，警方獲報到場，正在調查車禍原因時，一名越南華僑騎士又擦撞到該輛賓利，警方替車禍三方酒測，確定並無酒駕情事，確切車禍原因仍待調查釐清。

警方調查，今晨4時許，黃姓Toyota駕駛行經成功路往福和橋方向直行，卻疑因恍神，在會車時不慎移動方向盤，導致車身向左偏，撞上對向賓利的左後輪處，所幸車禍雙方皆未受傷，

而撞擊聲響引起附近民眾注意，前往查看，發現兩輛車撞在一起，擋住整條成功路。當警方正在排除現場時，一名21歲何姓越南籍華僑卻直接從後方追撞正在等待拖吊車的賓利，何男手腳擦傷，並無生命危險，供稱是因為安全帽鏡片太黑，才沒注意到車前狀況。

警方表示，車禍雙方酒測值皆為零，並無酒駕情事，確切車禍原因仍待調查釐清。

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