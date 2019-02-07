來台不到3個月葬身火窟 移工妻崩潰痛哭

2019-02-07 15:16

［記者許倬勛／桃園報導］嘉里大榮物流公司桃市觀音廠惡火造成3移工命喪火窟，其中33歲阮文欽、34歲曾文勝今早被火調人員發現倒臥在2樓倉儲電梯通道前，均明顯死亡。曾男家屬下午偕同檢察官進入現場相驗遺體，曾妻難掩悲苦，當場癱軟在地痛哭，不敢置信與來台才3個月的摯愛就此永別，場面令人鼻酸。

年僅34歲的曾文勝在老家做粗工、保全，3年前與老婆結婚後，2人商議1人留在越南照顧家庭、1人來台賺錢，先申請到工作證的曾妻便先行來台，直到去年底曾文勝才抵台工作。

桃園地檢署主任檢察官江祐丞今率檢察官范玟茵會同警方在下午1點許抵達火場勘驗，曾文勝哥哥、老婆偕同檢警相驗遺體，曾妻強忍悲傷，一離開倉儲即癱軟在地，抱著友人痛哭，不敢置信與摯愛就此天人永隔。

「太生氣了！」曾的哥哥說，曾文勝夫妻鶼鰈情深，弟弟不捨老婆一人在台灣打拚，終於在去年底來台工作，原以為2人可好好彌補聚少離多的時光，不料一場惡火就此讓愛侶分別。

曾文勝哥哥說，過年期間弟弟想說留在台灣，預計多賺點外快讓夫妻倆生活更有餘裕，事發前一天還收到他的拜年訊息，還不知道要如何向在故鄉的父母親交代。

曾文勝哥哥說，弟媳與他都不諳台灣的法律，一時半刻還沒思考如何向廠商求償，眼下只想好好送弟弟一程，其餘的事等到辦完後事再說。

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