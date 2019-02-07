醉漢冒充「地檢署特警」毒品臨檢 被正牌警方包圍GG了...

2019-02-07 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間不少民眾飲酒助興，但卻有男子酒後佯裝成「地檢署特警」對其他民眾進行臨檢，還以肉身攻擊車輛，事後被警方團團包圍帶回警局偵訊，遇見此事的民眾將事發影片貼上網路，直呼「大過年遇到肖仔」。

民眾將影片po在臉書社團「爆料公社」，當中顯示1名頭戴鴨舌帽、穿著丹寧長褲配短袖上衣的男子，對著白色休旅車駕駛叫囂，邊用手拿著手機做出持槍動作對著駕駛人表示「現在懷疑你們身上有毒品，請下車檢查」，他自稱「地檢署特警」在執行勤務，過程中數次用手敲擊駕駛座車窗，並擋在車輛前方挑釁道「撞啊」，令在場民眾相當傻眼。

民眾找來正牌警方協助，發現該名男子只是1名醉漢，假冒公務員與相關攻擊行為已經觸法，因此將他帶回警局偵訊，但男子帶著酒瓶繼續大鬧派出所，不斷干擾警方製作筆錄，令po文民眾感嘆過年期間竟還遇上瘋子，相當不知所措。

網友們看見男子酒後的脫序行徑，均認為他的家屬或友人若適時給予關懷，就不會發生這起離譜案件，也有網友留言表示「跟他說，我是署長！你是哪個單位的！」、「遇到這傻B我直接打」、「我應該會直接撞下去」、「我的天啊，笑到並軌」、「真的很有事」、「哈哈他的槍怎麼長這樣」、「在美國，他應該已經躺在冰櫃裡面了吧」。

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圖說：男子酒後冒充「地檢署特警」執勤，要對一般民眾進行臨檢還攻擊車輛。（圖擷取自爆料公社）

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