暖！男子深夜發文欲「燒炭自殺」 300位熱心鄉民急報案

2019-02-07 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕鄉民好溫暖！一名男子昨（6）日晚間11點在PTT上發文說，他的生活太累了，想「燒炭自殺」來結束生命，甚至最後還透露「已經有人找我一起死了」，讓隔著螢幕得知消息的鄉民們都感到焦急，不僅紛紛在底下留言苦勸男子加油，更有300多名網友直接報警求助，所幸男子最後似乎已經想開，承諾網友不會去做傻事。

該名男子昨深夜在PTT上以「燒炭自殺」為題發文，內文不僅透露「自己生活的好累」，更直言「燒炭自殺應該準備什麼」、「想去當天使了」，文章一發出後立刻引起廣大鄉民湧入回應，紛紛苦勸「有什麼事可以好好聊聊，我們都在」、「再多想一下吧」、「先吃飽睡一覺，別讓瞬間的負面情緒決定你的命運」、「我最窮的時候全身只有12塊都活下來了」，不過該名男子一時之間仍情緒低落，不斷說「已經有人找我一起死了」，甚至連遺書都已經寫好，讓鄉民們心急如焚，不少鄉民還打110報案，盼透過警方協助阻止悲劇發生。

最後今（7）日凌晨六點左右，一名網友指出，該男子經歷一晚的沈澱後，已經獲得他人的協助，更在回覆他的訊息中，承諾不會做出傻事，而他在凌晨得知消息緊急報案後，警察還跟他說「這個案子已接到300個通報」，不論是透過線上報案或電話，這就代表有300多位熱心的鄉民，即使在深夜裡隔著螢幕，也願意對男子伸出援手、幫助他度過難關，讓該名網友忍不住大讚「鄉民超溫暖」！

對此，許多網友紛紛留言「大推熱心的版友」、「昨天報警+1」、「媽我在這，貢獻了1/300的力量」、「雖然酸的鄉民很多，但還是很溫暖」、「人間處處有溫情」、「被鄉民暖哭了」、「瘟腥八卦版」、「發文求助也是有用的」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/