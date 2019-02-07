黃牛v.s.詐騙？！男子詐騙JJ演唱會門票還嗆「我女友爸是警察」

2019-02-07 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕林俊傑的演唱會門票幾乎是一票難求，網路上有不少黃牛高價轉賣，也有不少人假借轉賣門票詐騙牟利，最近臉書門票轉讓社團內，竟上演了一齣黃牛與詐騙的大對決。

江姓網友在臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」內控訴，林姓網友先是在票券交易社團發文表示，「7000元收2張JJ（林俊傑）2/16或2/17 800區連號」，在私訊討論交易細節時，也同意以7000元購買兩張原價800元的票。

沒想到林姓網友在收到門票後，卻表示他只願意付2000元，江姓網友要求林姓網友補齊款項時，林姓網友還回嗆「他的七辣（女友）的爸爸是警察」，之後更在臉書社團「林俊傑世界巡迴演唱會-台北站【讓票‧換票‧求票】平台」另行發文詢問網友，「1張800元的票，我買兩張，賣家跟我討7000元，我給他2000元，（賣家）還叫我補5000，不然就報警，請問這樣合理嗎？」

其他網友看到後，紛紛笑稱林姓網友「慘了」，黃牛只會被依違反社會秩序維護法罰款，但林姓網友面臨的將是刑事詐欺罪嫌，不只刑責較重，還會留下案底。而林姓網友在遭到其他網友指正時，還理所當然地表示，「不這樣你們這群（黃）牛會願意原價讓票是不是？」

賣黃牛票違反社會秩序維護法第64條第2款，「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，將被處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下罰鍰，買賣黃牛票固然違法，民眾可以選擇不買，但用詐欺欺騙賣家，反而可能讓自己背上刑責。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

江姓網友在臉書社團內控訴，林姓男網友先是在票券交易社團發文表示，「7000元收2張JJ（林俊傑）2/16或2/17 800區連號」，沒想到林姓網友收到門票後，卻表示他只願意付2000元。（圖擷取自臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」）

江姓網友表示，在私訊討論交易細節時，林姓網友也同意以7000元購買兩張原價800元的票，但拿到票後卻只願付2000元。（圖擷取自臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」）

林姓網友之後更在臉書社團另行發文詢問網友，「1張800元的票，我買兩張，賣家跟我討7000元，我給他2000元，（賣家）還叫我補5000，不然就報警，請問這樣合理嗎？」（圖擷取自臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」）

林姓網友在遭到其他網友指正時，還理所當然地表示，「不這樣你們這群（黃）牛會願意原價讓票是不是？」。（圖擷取自臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」）

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