嘉里大榮2失聯移工遺體尋獲 消防局：死在燒焦泡棉中

2019-02-07 13:24

［記者許倬勛／桃園報導］嘉里大榮物流公司桃市觀音廠昨上午發生大火，陳姓包商找來6名越南籍工人施作冷凍空調工程，疑操作不慎導致設備走火，其中2人於火警初期逃出，但仍釀1死1重傷意外，惡火悶燒10小時才撲滅。消防人員今持續搜索，尋獲失聯2男倒在2樓電梯通道前，均明顯死亡。

桃市消防局指出，今上午火場溫度已降至安全範圍，火調人員評估後於早上9點進場採證，在2樓倉儲電梯通道前發現失聯2移工，初判因現場擺放大量木板、泡棉，2人疑逃生路線受阻被濃煙嗆暈倒地，火場全面燃燒後堆積物壓住2人，因現場視線昏暗，導致搜救人員第一時間難以辨識。

陳姓包商昨到案說明，稱1個多月前透過仲介公司找來阮菲雄（死者，30歲），因阮熟悉工程，春節期間便由他找同鄉來打工，沒有見過其他5人。

火警發生初期逃生的33歲歐姓男子、31歲范姓女子昨到案說明，2人稱是男女朋友關係，歐男昨上午8點在1樓準備材料，范女則在旁整理環境，上午10點多看到火光、濃煙，就趕緊逃出廠外。

歐、范2人說，事發期間一直用手機聯絡阮菲雄未果，透過朋友轉述得知新聞報導倉儲大火，才赫然發現阮被送到醫院急救，2人便趕緊搭車前往探視，不料到場沒多久後阮即宣告不治，由醫護人員告知警消在找他們，才又於當日傍晚重返現場。

嘉里大榮觀音廠於去年12月1日啟用，1樓做為零擔貨運營業場所，昨逢春節假期未營運，2至4樓做為倉儲用途，5樓為機房，消防人員指出，因建築外觀被隔熱板包覆，導致內部悶燒溫度飆高，提升救援難度，初步估算業主損失逾千萬元。

對於火災事故，業主表示會負起責任。市府勞動局表示，6人是合法移工，但若在原僱主不知情下利用春節期間另外打工，已觸犯就業服務法「未經許可雇用外國人士工作」，可對陳姓僱主處15至75萬元罰鍰。

檢察官將於下午會同火調人員進場勘查，釐清起火原因及移工死因，有關警方是否會依過失致死或相關罪責函送陳姓包商，則待詳細調查結果出爐決定。

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