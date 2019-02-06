自小客車撞路樹衝進農田 駕駛送醫不治

2019-02-06 18:59

［記者王秀亭／台東報導］台東省道台11線小馬段今天下午4時許發生一起自小客車衝撞路樹後栽進田裡的意外，范姓駕駛（21歲）受困車內，警消動用破壞機具將駕駛救出時已無生命跡象，經送台東馬偕醫院急救後宣告不治。

今天下午，由范姓男子駕駛的自小客車經台11線，由南往北行駛，經過小馬段時，疑似高速衝撞同向車道的路樹後，整輛車栽進剛插完秧的稻田裡，副駕駛座的孫姓乘客僅受輕傷，經警消協助脫困後，還能自己行走，送衛福部台東醫院成功分院治療。

而自小客車的范姓駕駛卻沒那麼幸運，被擠壓在嚴重扭曲的駕駛座，因嚴重受困，警消動用破壞機具，花了20分鐘才將駕駛救出，但救出時已無生命跡象，緊急送往台東馬偕醫院搶救後宣告不治。

至於肇事原因仍待警方進一步釐清調查。

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