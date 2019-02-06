嘉里大榮物流倉儲大火 業主：會負責、不逃避

2019-02-06 17:24

［記者許倬勛／桃園報導］嘉里大榮物流公司桃市觀音廠今早10點多驚傳大火，消防人員救出2名越南籍移工，均失去呼吸心跳，廠內傳還有4人受困失聯，稍早廠方出面說明，指意外發生肇因為工人在2樓倉儲施作冷凍空調工程，不料突然起火爆炸，強調會負起後續責任，並依規定撫恤並辦理後事、協助警消調查。

消防局指出，6名越南籍移工是外包廠商派遣員工，今早上午8點在2樓倉儲施作冷凍空調工程，不料10點20分設施忽然起火，火勢迅速蔓延，工程人員立即通報警消灌救，11點多分救出2名男性，分別送往衛福部桃園醫院新屋分院及壢新醫院，經急救30歲阮姓男子宣告不治，另名35歲阮男持續搶救中。

大潭里長彭明聰說，今早10點多聞到濃烈燒焦味，還傳出連續幾次爆炸聲響，廠房被燒得通紅，里民都很擔心重演敬鵬事件；彭說，該廠才設立3個多月，沒想到短時間內就傳出火警，現在整個大潭里都籠罩在濃煙中，火勢仍然猛烈，現場消防員持續灑水灌救，但擔心整個廠房塌陷，也不敢貿然進入，目前仍在搶救當中。

嘉里大榮觀音物流中心表示，觀音廠於去年12月1日啟用，全棟共5層樓，1樓為零擔貨運營業場所，因適逢春節未營運；2至4樓主要做為倉儲用途，目前為營業準備，陸續進行倉儲相關設備施工，尚未對外營運，僅有部份客戶於春節期間暫存少量貨件。

針對這起火災事故，業主強調會承擔起該負的責任「絕不逃避」，希望受困的4人儘快獲救，目前警消持續滅火及進行人員搜救，實際起火原因等待消防單位調查鑑定。

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