「我沒拍！」捷運站內偷拍 工程師不打自招

2019-02-06 17:53

［記者陳恩惠／台北報導］南港某科技公司的30歲姜姓工程師，去年4月間搭北捷通勤上班時，見身穿粉色套裝的林姓OL年輕貌美，竟起色心，尾隨下車，搭電扶梯特地站在林女後方拿手機偷拍裙底風光，意外碰到林女小腿，她回頭詢問「是不是？」，姜男竟回「我沒有拍！」根本不打自招；士林地院法官審理後，依妨害秘密罪將姜姓男子判處拘役55日，得易科罰金，可上訴。

法官審酌，姜男為求己慾，竟無故竊錄林姓女子的身體隱私部位，缺乏尊重他人的觀念，所為實不足取，考量犯後坦承犯行，量處主文所示之刑，並諭知易科罰金，扣案IPhone 8為犯罪之物，諭知沒收。

判決指出，姜浩仁去年4月13日上午10時8分，在搭乘北捷板南線往南港展覽館的方向時，列車行駛至昆陽站前，以手機拍攝身穿粉色套裝、坐在他對面的林姓OL，稍後尾隨林女下車。

姜男一路跟著林女並搭乘上行電扶梯時，站在林女後方，拿手機自林女裙底下方往上，拍攝林女的隱私部位，由於過程中，觸碰到林女的小腿，林女察覺有異報警，警方調閱監視器，發現姜男跑出站外搭乘計程車逃到任職的公司，依法傳喚姜男到案，他辯稱只是一時興起好奇想拍。

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