孩子無法團圓...台中酒駕釀2死 家屬心痛：拜託快立法

2019-02-06 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕過年和家人團圓是一件幸福的事，不過對酒駕受害者的家屬來說，卻是相當難熬的時刻。一名酒駕受害者家屬在初一就在臉書沉痛地寫道，「我們家族被一片椎心刺痛的哀淒籠罩著」，目睹孩子軀體被撞致血肉模糊，「該如何言喻有多麼折磨？」，呼籲法務部應盡速立法修案，酒駕視同蓄意殺人加重刑責。

48歲的男子陳瑞盈日前酒駕行經台中，逆向撞死男大生彭賢豪、女騎士鄭雅慧，一次造成兩個家庭破碎，事發後毫無悔意，引發眾怒。

死者彭賢豪的李姓家屬昨在臉書上抒發心情，她寫道「大年初一家家戶戶都圍繞著年節的歡樂氣氛，而我們家族，《酒駕受害者家屬》，卻被一片椎心刺痛的哀淒籠罩著」。

李姓家屬表示，身為孩子的大阿姨，看著他出生、陪著他成長，眼睜睜地目睹一個俊秀懂事的孩子軀體被撞致血肉模糊、面目全非，「難以接受這殘酷的事實」，更何況父母親的喪子之痛，「該如何言喻有多麼折磨？絕對是永遠無法彌補的傷痛與遺憾、甦醒不過來的噩夢。」

李姓家屬呼籲，「酒駕零容忍而非忍無可忍」，法務部長蔡清祥應盡速立法，酒駕致人死亡即視同蓄意殺人，增列死刑及無期徒刑，同時盼不會再有任何生命因酒駕而犧牲，「每一條性命都是人生父母養的，別再傷天下父母心了」。

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