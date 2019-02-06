人母送小孩學才藝 竟和老師的先生「啾啾啾」

2019-02-06 17:37

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名美術女老師指控，學生的母親竟與自家丈夫王男互傳曖昧訊息，即便出面阻止仍持續進行，傷心之餘向女方求償100萬元；但否認不軌的被告辯稱，「王男拿離婚協議書」，她才會親暱相稱。案經台北地院審結，未採信被告辯詞，日前判應賠償30萬元，可上訴。

美術女老師與丈夫1997年步入禮堂，婚後育有2子，但後來因王女將3名子女送進美術教室，讓原本幸福的婚姻掀起波瀾。

美術女老師說，從事室內設計裝修工程的丈夫，時常進入她開的美術教室，因而認識王女，丈夫後來接受王女的委託，協助裝修新房；豈知2016年8月初，女老師在美術教室電腦內發現丈夫與王的手機訊息檔案，驚見兩人互稱「寶貝」、「北鼻」等，才知王對她而言並非單純學生家長與業主關係。

「我已經勸戒過兩人，他們仍持續來往...」美術女老師傷心地說，即便對王女提告，兩人仍持續親暱互稱，導致自己身心煎熬、體重大幅下降。

然而，人妻王女辯稱，王男當時拿著與美術女老師簽好的離婚證書取信於她，她才誤認王即將離婚，因此以「寶貝」、「北鼻」相稱，但兩人絕無不軌。

法官審理期間依據相關對話紀錄得知，王男多次向王女表示「抱抱寶貝」、「好想寶貝」與「啾啾啾寶貝」等對話，認定兩人並不僅止於普通朋友關係，且東窗事發後，王男還要王女「我們就先不承認」、「妳就說單純是謝謝我幫妳弄房子」等語，認定兩人與熱戀中男女無異。

法官認為，王女明知美術女老師已有家庭，本身又是人妻、人母，理應具有拿捏男女交往分際能力，竟仍與王男有超越普通朋友的男女互動，審酌王女曾是留美碩士，現無業、專職照顧3名子女，生活費由前夫支付等，判應賠償30萬元。

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