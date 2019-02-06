「知道我在找你嗎？」 利眼所長24小時內破機車竊案

2019-02-06 16:44

［記者王秀亭／台東報導］台東都蘭地區一名男子日前晚間慌張跑進成功警分局都蘭派出所，原來是為了載貨用的機車失竊心急，經調閱監視器查出可疑竊嫌後，所長鄧嘉緯在尋找車輛時，一眼認出嫌犯，見面就說「知道我在找你嗎？」並出示監視器畫面，嫌犯只好坦承犯案。

機車失竊的民眾向警方表示，失竊的機車平時用來載送貨物，是重要的生財器具，想不到把車停在店門口，鑰匙一時忘記拔出，就被人偷了，找半天都找不著，只好求助警方。

都蘭所獲報後立即動員，專人專責調閱監視器，查出是一名身穿酒紅色帽T的男子所為，多名警力在轄區內尋找失竊車輛，所長鄧嘉緯在車輛失竊隔日清晨，在尋找車輛時，赫見路上一名男子的穿著，就與監視器畫面中嫌犯所穿的酒紅色帽T相同，且其他特徵也都吻合，遂立即攔下男子進行盤查。

「知道我在找你嗎？你是否偷了一部機車？」鄧嘉緯劈頭就問，男子一開始矢口否認，最後鄧嘉緯拿出監視器畫面，男子見無法再辯，坦承犯案，稱自己從外地到都蘭，沒有交通工具到其他地方，剛好看到這輛機車鑰匙還掛在鑰匙孔上，就拿來當代步車，並帶著警方找回該輛失竊機車，最後警方依竊盜罪嫌函送偵辦。

車主聽聞警方不到24小時就找回機車，趕緊回到派出所領取，也對警方的效率豎起大拇指，直讚警察好厲害。

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