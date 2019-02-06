台南燒肉店初一失火 臉書小編苦中PO文「小編失業中」

2019-02-06 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕台南市北區北門路近公園北路口的赤客燒肉店，年初一下午驚傳失火，店內約25名客人及店員趕緊逃出店外並通報警消，消防隊獲報後雖緊急展開救援，但燒肉店還是不敵大火付之一炬。事後燒肉店小編也在臉書PO出慘遭祝融的店內照片，並難過發文表示「小編失業中，有緣再見。」

台南赤客燒肉店在年初一下午3時許驚傳失火，店家緊急疏散客人逃出，共有15名客人、10名員工逃出；雖無人員傷亡，但整間燒肉店全面燃燒、還延燒隔壁1間廣告看板店，店家老闆無奈初估損失上千萬元。

對此，赤客炭火燒肉小編也在事後貼出燒的一片焦黑的店內照片，並PO文表示「小編失業中，有緣再見。即日起暫停營業。」

在貼文下方，網友也紛紛湧入留言，表示「人平安最重要」、「加油，誰都不願發生的事」、「老闆最難過 開一間店不容易 就被無情的大火燒了」、「加油 身為台南人還沒吃過 拜託了」、「人員跟客人都平安無事就好，期待你們東山再起」。

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