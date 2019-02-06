觀音工廠大火疑施工不慎釀災 2命危4失聯均為派遣移工

2019-02-06 15:06

〔記者許倬勛／桃園報導〕嘉里大榮物流公司桃市觀音廠今早10點多驚傳大火，火舌吞噬廠房、濃煙直衝天際，桃市消防局獲報出動30多輛救災車、103名人力到場灌救，消防人員稍早救出2名越南籍移工，均失去呼吸心跳，分送往桃園醫院新屋分院、壢新醫院急救，廠內傳還有4人受困失聯，當地里長表示，大榮觀音廠設立不到半年，想不到竟遭祝融，廠房、貨品恐付之一炬，整個大潭里煙霧瀰漫。

消防局指出，6名移工是派遣工人，而非大榮公司員工，今早派遣到廠執行排水配管工程，疑因施工不慎導致設備走火；現場為5樓挑高鋼筋水泥建築，為嘉里大榮物流中心倉儲，上午10點許2樓飄出濃煙，傳6人受困火場，11點多分別救出2名男性，但均失去呼吸心跳，目前送醫搶救中，其身份待確認。

大潭里長彭明聰說，今早10點多聞到濃烈燒焦味，還傳出連續幾次爆炸聲響，廠房被燒得通紅，里民都很擔心重演敬鵬事件；彭說，該廠才設立幾個月，沒想到短時間內就傳出火警，現在整個大潭里都籠罩在濃煙中，火勢仍然猛烈，現場消防員持續灑水灌救，但擔心整個廠房塌陷，也不敢貿然進入，目前仍在搶救當中。

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