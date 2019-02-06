春節開賭場想大撈一筆 不到1天就被抄了！

2019-02-06 15:43

［記者楊政郡／台中報導］小賭怡情、大賭傷身！中市紀姓男子認為春節年假「開放賭博」，在西屯區東大路開設職業賭場，企圖大撈一筆，六分局偵查隊早已掌握情資，今6日0時許，查獲紀男在內43名賭客，查扣賭資83萬餘元、監視器等證物，訊後依賭博罪、社會秩序維護法等送辦。

據警方調查，紀男（71年次）在東大路停車場內鐵皮屋設立職業賭場，並在外裝監視器過濾人員身分，以監控來往人員及是否有警察，但出入分子複雜、門庭若市，早已形跡露餡，在門外就可聽到現場吆喝聲不斷，是一處「推筒子」賭場。

大年初二凌晨員警衝進賭場，據了解這處賭場從大初一中午就開張，一直賭到初二凌晨，現場查扣筒子麻將1副、牌尺1支、骰子1盒、點鈔機1台、6百元紅包25包（共計1萬5000元）。

還有面額壹萬元籌碼（假鈔）157張、面額壹仟元籌碼（假鈔）7張、面額壹佰元籌碼（假鈔）22張、監視器1組、賭場對換籌碼面額共計157萬9200元、現金83萬4000元、記帳單4張及賭客入場時間表等證物。

警方調查指出，賭場負責人紀男，趁農曆春節假期經營職業賭場，為了招攬賭客，還包紅包（600元）給賭客當見面禮，也給他們好運，而且為了不讓現鈔被警察查緝沒入，自備3種面額假鈔作為籌碼，輸贏之後再進行兌換，但百密一疏，仍遭警方一網打盡，賭金被認定為賭資證物全數遭到扣押。

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