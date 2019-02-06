夜市人生！男子戀上高一打工少女 「一次」就讓她懷孕

2019-02-06 14:57

［記者楊政郡／台中報導］20歲王男2017年在中市環中路夜市打工，認識也在該處打工的「小蓁」，兩人互有好感、乾柴烈火，「小蓁」還只是高一學生未滿16歲，王男按耐不住把她帶到住處發生性行為，卻一次就讓「小蓁」懷孕，事後「小蓁」堅持生下小孩，「小蓁」告王男，法院審理期間一直無法和解，一審判處王7月徒刑，王男答應按月支付小孩撫養費後和解，二審法官看到王男誠意，雖駁回上訴給予緩刑2年，不必入監。

據了解，王男在2017年初與同在環中夜市上班的「小蓁」認識。明知她還只是就讀高一學生，年紀未滿16歲，還是把她帶到住處，雖未違反「小蓁」意願，沒有安全措施發生性行為1次。

後來「小蓁」只覺得發胖，而不知已懷孕，一次因腹痛，母親帶到醫院診查結果，已經懷孕6個月，母親堅持帶到警局提告。

王男在警詢、偵查及審理期間，均自白不諱，經採集「小蓁」所生女，與王男進行唾液比對，符合親子遺傳法則，不排除該嬰兒為被告親生女。

但王男經濟能力不佳，一審時未能與「小蓁」及其母親達成和解，自述高職肄業學歷，現從事劇團工作，月收入僅2至3萬元，量處有期徒刑7月，認事用法均允當，判刑7月也是適當，而在台中高分院審理前，王與「小蓁」及其母親達成和解，並支付和解金額，獲得原諒，特別給予緩刑機會。

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