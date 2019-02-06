憑一張舊照跨海來台尋親 他找到了卻崩潰痛哭...

2019-02-06 12:29

〔記者李容萍／桃園報導〕來自中國上海的73歲何姓老翁，以觀光名義來台尋找5年前失聯的舅舅，在遍尋不著下，除夕夜離台前，他到桃園警分局景福派出所，請員警幫忙尋找舅舅；何翁只提供一張與舅舅合影的照片及舅舅的名字，連年齡不清楚，員警猶如大海撈針般，透過資料查詢及過濾比對，發現家住八德的一位王老先生，與何翁舅舅描述極為相符，間接找到王姓舅舅的兒子，但舅舅已去世，何翁在派出所崩潰痛哭。

何翁說，從小是王姓舅舅照料，2人感情深厚，之後舅舅輾轉來到台灣定居，舅甥2人透過香港親友保持聯繫，開放探親後重逢，連年聯繫聚會，無奈在5年前舅舅突然斷了聯繫，何翁因工作和身體狀況無法來台尋親，直到今年春節前才勉強來到桃園尋親。

何翁連日苦尋不著，離台前抱著最後最後一絲希望，拿著手上僅有一張與舅舅合影的照片、以及舅舅的名字向警察求援，桃園警分局景福派出所值班警員林伯峰獲悉，以名字查詢過濾比對，發現家住八德的王家和何翁的描述相似，馬上聯繫，果真就是何翁的堂兄、王姓舅舅的兒子。

人在外地的何翁堂兄，得知堂弟跨海尋親，驚訝又高興，但也透露父親已於日前過世，何翁聽聞噩耗當場眼淚潰堤，感嘆無法送舅舅最後一程，情緒久久不能平復，員警見狀也鼻酸頻頻安慰，何翁離去前頻頻感謝警方的協助，解開心中一個糾纏不開的結，也讓他的台灣之旅有圓滿的結果，並留下堂哥的聯絡方式，允諾要互相拜訪，再續親緣。

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