小三與人夫出遊親密吻抱 辯「跟朋友都這麼拍照」

2019-02-05 19:16

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓女子與人夫阿和交往上床被抓姦、判刑，阿和妻子發現林女不知悔改，還與阿和同遊香港，期間多次擁抱、親吻，正宮不滿、對林女提告。林女辯說跟其他普通朋友也會拍擁抱、親吻照片；但法官認為林女沒有證據佐證，判林女要賠10萬元給阿和妻子，此案可上訴。

阿和的妻子提告指出，林女明知阿和是她的老公，還與阿和交往，2017年2月間某日，林女與阿和在林女的住處上床、「做愛做的事」，當時林女就被抓姦，後來一審刑事庭以相姦罪判林女3個月徒刑。

阿和妻子痛批，沒想到林女不知悔改、持續與阿和「暗度陳倉」，兩人於2017年9月9日到11日同遊香港，遊港期間，林女與阿和有多次親吻、擁抱等親密如熱戀般情侶的行為，因為林女已侵害她的配偶權，因此要向林女求償50萬元精神慰撫金。

對於阿和妻子的指控，林女坦承的確在那3天期間與阿和同遊香港，與阿和有多次親吻、擁抱等親密行為，但她與其他朋友也會這樣子拍照，自認為與阿和互動沒有逾越一般普通朋友的關係。

台南地院簡易庭法官認為，阿和與小三林女遊港期間有多次親吻、擁抱行為，加上過去林女曾與阿和外遇通姦，也被判刑3個月確定；林女並未提出證據證明她與其他朋友也這麼拍照，這些行為已證明兩人關係逾越一般正常社交，破壞阿和與妻子的婚姻，侵害情節重大，審酌原、被告雙方社經地位等條件，判林女應賠10萬元給阿和妻子。

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