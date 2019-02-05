SM性虐玩過火！熱蠟油燙傷女友 變態男被重判

2019-02-05 18:48

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿華與有心智障礙的女子小芳交往，2016年9月2日凌晨，阿華侵入小芳住處、等小芳回家後，把女友拉進房間恫稱不配合就殺害、強逼小芳為他口交，再點燃蠟燭滴油在小芳身上，讓小芳遭熱蠟油燙到痛哭。阿華狡辯與女友是在玩甩蠟燭遊戲，不是故意凌虐女友。但台南高分院查明性侵凌虐事實，依法判阿華7年6月徒刑。

判決指出，小芳有心智障礙，曾與阿華有過男女朋友關係，2016年9月2日凌晨零點30分許，阿華到女友位於嘉義市的住處客廳等候女友。

阿華等到小芳回家後，把小芳拉進房間內並恫嚇說「如不聽從他的話，就要殺掉她」，小芳嚇得不得不就範，阿華先強脫女友的衣褲摸胸，再脫去自己褲子，強迫為他「口交」。

阿華變本加厲、跨坐到小芳身上，壓制女友的掙扎反抗，接著把點燃的蠟燭滴熱蠟油到小芳身體，使得小芳多處都被燙傷，小芳被熱蠟油滴到疼痛、嚎啕大哭。阿華在施逞性侵暴行後，騎機車逃離；小芳隨即向警方報案、將這名變態男友繩之以法。

訊時，阿華辯稱兩人是在玩甩蠟燭遊戲，不是刻意把熱油滴在女方身上凌虐，可能是他玩得太過火，女友被熱油滴痛皮膚才提告。二審法官查明阿華確實以熱蠟油滴虐女友，還滴燙燒灼女方下體，手段殘忍，可說是令人不忍的惡質凌虐強制性侵，雖然被告事後向女方道歉、給付部分補償金，仍不予以輕縱，但此案還可上訴。

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