大膽！過年偷土地公神像 還辯「土地公同意」

2019-02-05 17:32

〔記者楊國文／台北報導〕過年期間竟發生土地公神像遭竊案！日前，北市內湖區安興宮供奉的土地公神像竟不翼而飛，警方獲報查獲許姓竊嫌，許竟辯稱因夢到土地公向他表示要到他家作客，經擲得『聖筊』獲土地公同意，才將神像帶回家供奉，訊後，依竊盜罪將許函送士林地檢署偵辦。

警方調查，北市內湖區新明路上的安興宮廟公，今年1月28日凌晨發現宮內供奉的一尊土地公神像不翼而飛，急忙向內湖分局潭美派出所報案。

官警獲報後，調閱監視器影像，發現騎乘腳踏車的許姓男子（35歲）涉有重嫌，經擴大追查，調閱出許男停放腳踏車地點，並於小年夜2月3日晚間將他查獲到案。

許嫌辯稱，因作夢夢到土地公向他表示要到他家作客，所以才沿著土地公給他的感應，一路騎乘腳踏車到安興宮內，擲得『聖筊』取得土地公同意後，將土地公神像裝進後背包內，並帶回家中供奉。

許嫌偵訊後坦承犯行，並主動交付從安興宮內所竊取的土地公神像，並對安興宮廟公及委員表示深感抱歉。警方認定許嫌罪證明確，訊後，依竊盜罪嫌將他函送士林地檢偵辦。

針對土地公神像失而復得，安興宮廟公、委員及附近居民均肯定警察辦案積極態度及專業能力，也大讚「波麗士」在過年期間讓『民眾安心、神明也安心』。

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