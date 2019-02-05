發展遲緩兒走失 熱心警助他除夕夜回家團圓

2019-02-05 16:21

〔記者俞肇福／新北報導〕因為波麗士大人的熱心與機警，讓新北市雙溪區走失的男童，除夕夜得以返家與家人團圓！

新北市雙溪區一名莊姓男童有瘖啞障礙，還患有自閉症、過動症及發展遲緩等多重症狀，男童在除夕返鄉團圓時鬧失蹤，正當大家到處找人時，男童竟搭上開往宜蘭的客運巴士，幸好被客運司機發現交給警方協尋，警方輾轉比對出男童就是莊姓老翁走失的小孫子，趕緊將男童送回雙溪，讓曾祖父與小曾孫順利同堂圍爐。

據了解，莊姓男童並非第一次走失。男童年約13歲，平時與父親、阿公三代同住。擔任板模工的莊父，平日在基隆工作，逢年過節，才由阿公帶男童返鄉探望曾祖父，莊父下工後再自行騎乘機車返家會合。

不料，昨返鄉前夕，男童阿公突然發現小孫子不見，到處找都找不到，心急向轄區雙溪分駐所報案，執勤員警隨即外出協尋；同時間，遠在15公里外的貢寮區卯澳派出所也緊急通報，稱轄內有客運駕駛通報，車上有名瘖啞孩童，沒買票卻獨自搭上駛往宜蘭的客運，不願下車。

經雙方比對照片，確認就是走失的莊姓男童，警方隨即趕在晚餐時間前，將男童送回雙溪老家，讓一家四代團圓年夜飯準時開席。

男童被尋回後，莊父頻頻緊握員警雙手致謝，感謝警察協助，讓一家能在團圓夜好好團圓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/