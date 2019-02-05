疑A柱死角被撞死 老翁回不了家圍爐

2019-02-05 14:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市南榮路4日下午發生一起死亡車禍！64歲的許姓機車騎士，從南榮路直接左轉龍安路時，被對向直行的銀色轎車直接撞上，騎士搶救後一度恢復心跳，但最後仍急救無效，宣告死亡，來不及跟家人一起圍爐吃年夜飯，讓象徵全家團圓的除夕夜格外令人悲傷。

車禍現場散落一地的柑橘與蔬菜，撞人的銀色自小客車前方保險桿也被掀起一片，許姓騎士出門買除夕年夜飯的蔬果，就在返家路口遇到死劫，讓處理事故的員警不勝唏噓。

警方從路口監視器畫面發現，64歲許姓老翁除夕當天下午騎機車，從八堵往基隆市區的方向，在南榮路上突然左轉龍安路，但卻未優先禮讓直行車，被往八堵方向的直行自小客車攔腰撞上，許姓騎士摔車，當場沒有生命跡象，送醫搶救途中雖然一度恢復心跳，但最後仍回天乏術，警方報請基隆地檢署檢方相驗，死者家屬對相驗結果均無異議。

肇事駕駛供稱，因為視線死角，而且從A柱看過去也沒看到人，他才沒看到機車騎士竄出來。

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