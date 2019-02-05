心碎！孩子在托嬰中心死亡 家長揭發其他嬰兒被塞嘴綁腳...

2019-02-05 15:09

〔記者張菁雅／台中報導〕一名網友在臉書「爆料公社」指出，台中市西屯區某家托嬰中心不當對待幼兒，導致孩子去年9月7日在托嬰中心內死亡，受害父母向市府社會局檢舉，該局卻未做任何處理。台中市長盧秀燕今日接受媒體訪問時表示，小生命的逝去令她感到痛心，雖然案件是在她上任前發生，但市府會全力配合司法與檢調調查，以慰亡者在天之靈。社會局也指出，此案之前已進行調查，秉公處理。

網友在臉書PO文指出，他為受害父母轉貼一段西屯區「格」字開頭的托嬰中心不當對待幼兒影片，托嬰中心監視器畫面拍到幼兒頭、腳被毛巾綑綁、固定，頭部被遮掩，並疑似將毛巾塞入孩子口中，孩子先被放置在陽台，之後又被放在廁所，近40分鐘無人看顧。

網友表示，孩子去年9月7日死於托嬰中心，當時父母具證向社會局檢舉，社會局卻說沒有錄到孩子被虐待的畫面，就沒有證據證明死亡跟托嬰中心相關，事後也未對此事做出任何懲處。網友希望大家將此事分享、轉貼給台中市長盧秀燕，幫助這位心碎至極的母親。

社會局：男嬰死前無異狀 已進入司法程序

盧秀燕接受媒體訪問時表示，對於小生命的逝去，她感到非常痛心，雖然這個案件發生在去年9月，是在她上任前，且家長已經提告，但新市府團隊仍非常重視，同時全力配合司法與檢調的調查，進行追查與了解，以慰小生命在天之靈。

社會局則指出，當時調閱監視器，以及與班導師和家訪後了解，男嬰死亡前無特殊異狀，但當日有感冒流鼻涕狀況。托嬰中心中午時曾協助男嬰抽鼻涕，約下午3時，老師發現叫不醒男嬰且已無呼吸心跳，經老師現場施作心肺復甦術後7分鐘，救護人員即抵達，男嬰後經醫院搶救無效。

托嬰中心被疑照顧不妥 已改善完成

社會局指出，經查男嬰死因無法確定，且死亡前身體無外傷，本案由家屬提告，已進入司法程序，司法機關也正審理中，希望大家能靜候最後司法判決的結果。至於托嬰中心疑有部分照顧不妥情形，社會局依據「兒童及少年福利權益保障法」第108條要求限期改善，於去年改善完成，並稽查確認。

社會局強調，此案發生後已由社會局同仁調查及處理，該局深切感受到為人父母疼愛子女的心情，市府一定會貫徹保護兒童的責任，也著手進行內部的行政調查，秉公處理，無枉毋縱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/