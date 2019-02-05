衰！忘帶鑰匙 百公斤婦學蜘蛛人爬陽台摔斷腿

2019-02-05 13:05

〔記者王俊忠／台南報導〕大年初一上午，台南市東區大同路發生1件上百公斤重婦人想學蜘蛛人卻墜樓的不幸意外，婦人摔斷腿、幸好命撿回來！

今天上午10點20分許，南市消防局119勤務中心接獲民眾報案指東區大同路2段273號的3樓式透天民宅後方有1名婦人墜樓，這間透天民宅目前無人居住。

消防局緊急派遣救護車、器材車及多名搜救、救護人員前往，消防員到場發現體重上百公斤的許姓婦人（59歲）坐在273號民宅2樓後方的陽台，地面血跡斑斑，許婦神情痛苦的說：「因為要回隔壁家裡，遙控器無法打開鐵門，只好借鄰居住宅3樓攀爬，不小心掉到273號2樓後方陽台」。

由於許婦身形龐大、噸位重，左小腿開放性骨折、左肩疼痛，搜救人員初步包紮後將她移到2樓房間，考量2樓通往1樓的樓梯間狹窄，噸位重的傷婦不易通過下樓，搜救人員改運用吊掛器材車從戶外把吊籃伸進2樓房間，將許婦綁在吊籃固定，再從2樓窗戶把許婦吊掛下到1樓，5名消防大漢合力把許婦搬上移動式擔架，由救護車送到市立醫院治療。

許婦兒子趕到場心急的表示，他與媽媽都住在安南區，今天上午媽媽騎機車到他經營的東區大同路機車行，欲開鐵門進去拿汽車鑰匙，打算開車回鄉下，沒想到媽媽遙控器打不開門，竟向275號電器行借3樓後方，要爬屋簷到271號機車行後方進門，不料途經273號民宅時失足摔落到2樓陽台。

許婦兒子語帶無奈地說，大過年的發生這意外！媽媽過去沒有這麼攀爬過，其實不必這麼做的，安南區家裡也有車子，大同路機車行的汽車開不了，也可以回安南區開車。警、消人員也都認為攀爬屋簷、外牆是很危險的事，過去有人這麼做、釀成重大傷亡悲劇，請民眾千萬不要做攀爬的危險動作。

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