為了一捲衛生紙 兩伯互打堅持上訴臉都冏了

2019-02-05 13:10

〔記者吳政峰／台北報導〕64歲李男前年底在台北市立圖書館萬華分館如廁，不滿66歲鄭男抽取過多衛生紙，上前勸阻，詎料演變成流血互毆事件，互控傷害，一審台北地院簡易庭各判拘25日，沒想到兩伯認判太輕，雙雙上訴，二審北院合議庭如他們的意，改判加重至40日，且因兩人牛脾氣堅持不和解，因此不給緩刑，全案確定。

前年11月14日下午4點半，原在圖書館閱報的李男尿急，衝到附設的廁所解放，看到同為讀者的鄭男不斷抽取公用衛生紙，一時正氣凜然，勸阻他勿作此事，兩人因此發生口角、推擠甚至揮拳相向，等到管理員聽到激烈爭吵聲趕到現場勸架，兩名阿伯均已掛彩。

鄭男確診為「右橈骨末端骨折及右尺骨骨折」，李男則是臉上多處挫瘀傷及流血，雙方互指對方先動手，鄭男稱遭到李男連續攻擊，才會趁李拿下眼鏡的空檔，推他去撞牆，屬於正當防衛；李男則說拿下眼鏡後，鄭男猛擊他的左眼，害他黑輪，雙方各執一詞，堅持提告。

一審簡易庭認為兩人均無大礙，各輕判拘25日，未料兩位阿伯雖已耳順之年，個性卻血氣方剛，硬要爭一口氣，雙雙控判太輕，要求檢察官上訴，檢察官無奈，只好上訴求二審改判30日。

二審合議庭調閱卷宗，發現管理員到場時聽到一方說「「要打架嗎？」另一方回「打啊」，證明雙方的互毆行為屬於報復之舉，而非正當防衛；另，考量鄭男骨折及李男眼睛受傷，彼此出手非輕，傷勢難分軒輊，因而認定檢察官上訴有理，撤銷原判決。

二審不但稱了兩人心意加重改判，還「加碼」比檢察官求刑30日多出10日，各判拘40日，且特別指出兩人犯後仍不斷指責對方，拒絕和解，難認已心生警惕而知所悔悟或無再犯之虞，沒有「暫不執行為適當」的理由，決定不予宣告緩刑。

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