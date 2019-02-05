運將肇事處拘役5天定讞 創司法最低紀錄

2019-02-05 12:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓運將開車與王姓老翁駕駛小貨車擦撞，導致王翁手指受輕傷，被地院依業務過失傷害罪，從輕判處拘役5天，檢方認為李否認犯行又未和解上訴，高雄高分院審酌他為重度殘障等理由，判決上訴駁回並定讞，創下車禍肇事量刑最低紀錄。

判決書指出，105年10月8日上午10點，領有執照的51歲李姓司機，駕駛計程車沿高雄市小港區宏平路，由西往東方向行駛，行經該路段與廠西路無號誌交岔口時，疏於注意設有「慢」字標誌，未依指示減速慢行，反而逕自直行。

此時，王姓老翁駕駛車自小客貨車，自廠西路由北往南方向，行駛至該交岔路口，欲左轉宏平路，未依路口「停」字標誌停車再開，而逕行左轉，兩車發生擦撞，導致王翁左手中指挫傷，李並留在現場接受警方調查。

李姓被告辯稱沒有違規，是王開門撞他，案發後王並跟警察說沒有受傷，否認犯行。

高雄地院調查，據交通單位鑑定報告，倆造均有過失，李並符合自首要件，但因王翁有受傷，依業務過失傷害罪，判處拘役5日，如易科罰金為5千元。

李的辯護律師則以李姓司機自首，建議法官從輕發落，判決免刑。

檢方則指出，李犯後矢口否認有何過失，又未表達和解誠意，迄今仍未能與王達成和解，未賠償分文，也未獲得對方原諒，足見犯後態度不佳，認為判刑太輕，提起上訴。

2審合議庭囑託私立慈惠醫院鑑定，認為被告於案發時並無行為能力喪失或明顯減弱情形，認定有罪，但審酌其自首，又罹患聽力障礙及思覺失調疾病的特殊身心狀況，因此維持原判決。

法官並說，考量被告身為職業駕駛人，因疏忽肇事，卻始終堅持沒有過失，並未因本案偵審程序獲得相當教訓，難保日後不會再犯，所以不宜諭知免刑。

法界人士表示，法官量刑會參酌涉案情節、造成傷害程度、身心狀況、社會地位等情形，縱使判處拘役，至少會10天，如李案僅處5日，恐歷來僅見。

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